Gündem Trabzon Havalimanını 10 ayda iki milyon 764 bin yolcu kullandı
TRABZON

Trabzon Havalimanı’nı 10 ayda iki milyon 764 bin yolcu kullandı

Trabzon Havalimanı’na 2022 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda 20 bin 260 uçak iniş-kalkış yaparken, toplam 2 milyon 764 bin 530 yolcu trafiği yaşandı

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Haber Merkezi Diğer
Trabzon Havalimanı’nı 10 ayda iki milyon 764 bin yolcu kullandı
Trabzon Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Trabzon Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 185 bin 489, dış hat yolcu trafiği 33 bin 12 oldu. Böylece ekimde toplam 218 bin 501 yolcuya hizmet verildi.

Bin 646’ya ulaştı

Ekim ayında, Trabzon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 276, dış hatlarda 370 olmak üzere toplamda bin 646’ya ulaştı. Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 2 bin 346 ton oldu. 10 aylık (Ocak-Ekim) döneminde ise Trabzon Havalimanı’nda yolcu trafiği 2 milyon 764 bin 530, uçak trafiği 20 bin 260, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise 32 bin 806 ton olarak gerçekleşti.

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