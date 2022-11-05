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İSTANBUL

Trabzon-İstanbul seferini yapan uçakta 'şaka' krizi: Ekipler bomba prosedürü uyguladı

Trabzon-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağında "Elimdeki bardağı yere atsam bomba gibi patlar" şakası paniğe neden oldu. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan uçakta polis ekipleri bomba prosedürü uyguladı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzon-İstanbul seferini yapan uçakta şaka krizi: Ekipler bomba prosedürü uyguladı
(Arşiv)

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55' te kalkış yapan TK-2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi THY uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan birinin, "Elimdeki bardağı yere atsam patlar" şakası paniğe neden oldu.

Kabin memuru bunun üzerine durumu pilota bildirdi.

Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik istedi.

THY uçağı havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Uçağın inişinden sonra polisin yaptığı çalışmalarda, uçakta sadece yolcunun bulunduğu alanda arama yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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