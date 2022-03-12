Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor

Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilen seferler sonucu 2 yıldır kruvaziyer turizminden yararlanamayan Trabzon'un yapılan ikili görüşmeler ve yabancı turistlerin ilgisi sayesinde yaz sezonunda hareketli günler yaşaması bekleniyor.

Trabzon Limanı'na demirleyecek gemilerdeki turistler, gruplara ayrılarak tarihi mekanların yanı sıra kent merkezinde zaman geçirebilecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş kruvaziyer turizmi sezonunun bu yıl mayıs-ekim ayları arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Yaklaşık 90 ve 250 metre uzunluğundaki birbirinden farklı 21 geminin limana geleceğini vurgulayan Ermiş, "Bu sezon için bize deklare edilen gemi sayısı 21. Bir aksilik olmadığı sürece 21 gemi, limanımızı ve şehrimizi ziyaret edecek." dedi.

Ermiş, kente gelecek turistlerin Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü ve Ayasofya Cami ve Müzesi gibi tarihi yapıları mutlaka ziyaret edeceklerine işaret ederek, "Dolayısıyla şehrimize önemli katkıları oluyor. Bir de limanın şehrin içerisinde yer alması ve yürüme mesafesinde bulunması, bu tür kruvaziyer gemileri için Trabzon'u cazip hale getiriyor." diye konuştu.

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Fiziki altyapı olarak turistlere olumlu hizmetler sunacaklarını belirten Ermiş, şunları kaydetti:

"Kente gelen ilk gemiler için bazı etkinlikler düzenliyor ve karşılama yapıyoruz. Bu sezon gelecek ilk gemi için de iletişime geçerek bir karşılama yapma niyetimiz var. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa sürede çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Mesele çözülürse Ukrayna limanları da kruvaziyer turizmin uğrak noktalarından biri olmaya devam eder. Bu şartlarda Trabzon, Batum, Romanya ve Bulgaristan uğrak limanlar olur. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki limanlar içerisinde Trabzon Limanı, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği'ne (MedCruise) üye tek limandır. Bu anlamda kruvaziyer turizmini önemsiyoruz ve daha ileriye taşımak için çalışmalara iştirak edeceğiz."

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"21 kruvaziyerin şehrimizi ziyaret etmesi programa alındı"

Karadeniz Kruvaziyer Platformu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise Karadeniz'deki 6 ülkenin içerisinde olduğu platformun, kruvaziyer turizminin gelişmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Kruvaziyer turizminden daha fazla pay alabilmek için uzun yıllardır tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Hacısalihoğlu, "Tanıtım çalışmaları sırasında pandeminin araya girmesiyle bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir kesintiye uğradı. 2022 yılı için almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda 21 kruvaziyer geminin şehrimizi ziyaret etmesi programa alındı. Bu özellikle bizim beklentimizdi. Bu beklentiye bağlı olarak da bundan sonra sürecin gelişeceği düşüncesiyle devam ediyorduk." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem turizm hem de insanlık için bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

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"Özellikle gelecek gemilerin bugüne kadar herhangi bir erteleme durumu söz konusu olmadı. Umarız ki bir taraftan da çatışma durur ve bu programlar devam eder. Beklentimiz bu doğrultuda çünkü yıllardır beklediğimiz bir konuydu kruvaziyer turizminin gelişmesi. Özellikle Karadeniz'i bir barış gölü haline getirme konusunda da önemli bir proje. Bütün ümitlerimiz bu çatışmaların bir an önce durması ve turizmin gelişmesini sağlamak."