Trabzon Ortahisar Belediyesine 2 milyon 598 bin lira para cezası

Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü belirlenen Trabzon Ortahisar Belediyesine 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada,
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı’nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine Trabzon İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldığı belirtildi.
150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüler
150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüler
Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının
yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edildiği bildirildi.
"İki milyon 598 bin TL idari ceza uygulandı"
"İki milyon 598 bin TL idari ceza uygulandı"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır.
Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir."
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