Trabzon'da 124 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Araklı'da 21, Arsin'de 6, Beşikdüzü'nde 9, Çarşıbaşı'nda 6, Çaykara'da 11, Dernekpazarı'nda 6, Hayrat'ta 5, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 6, Ortahisar'da 3, Sürmene'de 11, Şalpazarı'nda 13, Tonya'da 9 ve Vakfıkebir'de 8 olmak üzere toplam 124 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yolların açılması için teyakkuza geçti. Yol açma çalışmaları 153 personel ve 103 iş makinesi ile aralıksız sürüyor.