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Trabzon'da 124 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon'da 124 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

11:5820/03/2025, Perşembe
IHA
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Trabzon'da 124 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trabzon'da 124 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerindeki 124 mahalle yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Araklı'da 21, Arsin'de 6, Beşikdüzü'nde 9, Çarşıbaşı'nda 6, Çaykara'da 11, Dernekpazarı'nda 6, Hayrat'ta 5, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 6, Ortahisar'da 3, Sürmene'de 11, Şalpazarı'nda 13, Tonya'da 9 ve Vakfıkebir'de 8 olmak üzere toplam 124 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yolların açılması için teyakkuza geçti. Yol açma çalışmaları 153 personel ve 103 iş makinesi ile aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızın, buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, her türlü olumsuzluğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'mizin (TİKOM) Alo 153 hattına bildirmelerini rica ediyoruz" denildi.

#Trabzon
#kar
#Kar Engeli

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