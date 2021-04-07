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TRABZON

Trabzon'da acı olay: Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Çıkan yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Trabzonda acı olay: Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken’e ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.

Ayşe Ülken (51) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İHA
Ayşe Ülken (51) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hikmet Ülken’e ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı Ayşe Ülken (51), babasının evde olduğunu düşündü.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İHA
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen Ayşe Ülken babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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