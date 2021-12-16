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TRABZON

Trabzon'da çay fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Trabzon'un Of ilçesindeki bir çay fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatı bölümüne de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonda çay fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
Trabzon'da çay fabrikasında yangın

Bölümlü Mahallesi'nde ÇAYKUR'a ait fabrikada ilk belirlemelere göre çay tozunun bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çay tozunun ısınmasından çıktığı tahmin ediliyor

Öte yandan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu da olay yerine giderek çalışmaları takip etti. Belediye Başkanı Sarıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20.30 sıralarında çay tozunun olduğu bölümde, çatı kısmında muhtemelen tozun ısınmasından mütevellit çıkan kıvılcım rüzgarın da etkisiyle yangına dönüştü" dedi.

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Kaymakamlıktan açıklama

Yangının büyük kısmının söndürüldüğünü, ana çay depolarının olduğu kısımda da kontrol altına alındığını belirten Sarıalioğlu, "ÇAYKUR'dan da ilgili arkadaşlar burada, biz de buradayız, itfaiye ekipleri de görev başında. Soğutma ve söndürme çalışmaları birkaç saate kadar tamamlanır diye temenni ediyorum. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor ama yine de hem soğutma hem söndürme açısından bütün ekipler çalışmalara devam edecekler" diye konuştu.

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