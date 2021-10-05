Gündem Futbol sahasında ilginç anlar Su arızasını bulmak için sahanın ortasını kazdılar
TRABZON

Futbol sahasında ilginç anlar: Su arızasını bulmak için sahanın ortasını kazdılar

Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri futbol sahasının altından geçen ana isale hattı arızasını bulabilmek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki futbol sahalarının altından geçen ana isale hattı arızasına TİSKİ ekipler şehrin hiçbir noktasında kesinti yapmadan arızayı giderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Trabzonda futbol sahasında ilginç anlar: Su arızasını bulmak için sahanın ortasını kazdılar
Futbol sahası altından ana isale hattında 4 ayrı noktada orta ve büyük çaplı arıza meydana geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sıra dışı bir çalışmaya imza attı. TFF Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi bünyesindeki futbol sahası altından ana isale hattında 4 ayrı noktada orta ve büyük çaplı arıza meydana geldi.

3 adet arızanın su yüzeye çıkmadığı için yıllardır fark edilemediği de anlaşılırken, arıza bölgesine intikal eden TİSKİ ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarına başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar arıza onarım çalışmaları devam ederken, bu esnada şehrin tüm depoları yeni kurulan yüksek kapasiteli pompalar sayesinde tam dolu hale getirildi. 4,5 saat süren çalışmanın ardından şehrin hiçbir noktasında su kesintisine mahal verilmeden arıza giderildi.


Öte yandan sahanın altından geçtiği bilinen ancak yıllardır çeşitli sebeplerle bulunamayan bin 400’lük batı bölgesi kanalizasyon hattının bacalarını tespit çalışmasına da başlandı. Sahanın 8-9 metre altında olduğu düşünülen hattın bulunmasına müteakip yeni muayene bacaları teşkili ve hat temizliklerinin yapılmasının ardından çalışma sona erdirilecek.

Trabzon'daki alt yapı çalışmalarında bulundu: Sırrı araştırılıyor
FOTOĞRAF 15
Title
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi’nde süren alt yapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlandı.
Title
. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntının ortaya çıkması üzerine ekipler, çalışmalarını durdurdu.
Title
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlarca alanda inceleme çalışması başlatıldı.
Title
Alanda ekiplerce kontrollü olarak sürdürülen kazıda, bazı tarihi zincir ve metal parçalar da ortaya çıkarıldı.
Title
Uzmanlar, kentte sırrı ve akıbeti merak konusu olan alanın, bütünüyle ele alınmasında dikkat çekerek, tarihi yerlerde bu tür kazıların, tarih bilimcileri eşliğinde özenle yürütülmesini önerdi.
Title
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, ‘su sarnıcı’ olması muhtemel alanda Roma dönemine ait izlere rastlanılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Trabzon’un tarihi bir kent olduğunu kaydeden Erüz, Trabzon’da yoğun bir şekilde alt yapı çalışmaları yapılıyor. Trabzon 2 bin 500 yılı net bilinen kalesi ve ticareti olan bir liman kenti. Trabzon’da 2 metre derine kadar inildiği zaman eski yapı izleri çıkması normaldir. Özellikle Meydan ve Kalekapı arası olan bölgede yapılacak kazı çalışmalarında mutlaka geçmiş dönemlere ait yapılar çıkar. Bazen kuyu, bazen şimdiki gibi sarnıç olarak ortaya çıkıyor.
Title
Eğer beton gibi harçlı malzeme o dönemlerde kullanıldıysa günümüze kadar gelmesi normal. Yapılan kazıda fark ettiğim yıkılmış bir eve ya da hana ait 18 ila 19’uncu yüzyılda kullanılmış metalik malzemelerde ortaya çıktı. O alanlarda Roma dönemine ait olabilecek yapılara da rastlamak mümkün olacaktır.
Title
Daha önce tabakhane camisinin olduğu alanda yapılan çalışmada Trabzon’un en eski tapınağına ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Maraş Caddesi de onun hemen 200 metre kuzeyinde bulunan bir alan. Bu alanlarda yapılacak olan kazılarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kazıların başında müze müdürlüklerinin uzmanları bulunmalı. Kazı esnasında taşınır veya taşınmaz tarihi bir yapı ortaya çıktığında zarar verilmeden tarihe ışık tutabilsin. Özellikle gece kazıları oldukça riskli, dikkatli bir şekilde kazılar yapılmalı ve çıkan herhangi bir yapı da ona göre çıkarılmalı dedi.
Title
Alt yapı çalışmalarında bulunan tarihi yapının önemini anlamak için o alanın bütünü ile kazılıp araştırılması gerektiğine vurgu yapan Erüz, Şu an sarnıç olduğunu düşündüğümüz yapı hakkında belli bir bilgiye sahip değiliz. Yapının hangi mimari yapının parçası olduğu belirlenip ona göre karar verilmesi gerekiyor. Bulunan sarnıç etrafı bütünü ile kazılıp o alanın açılması gerekiyor ki önemli mi önemsiz mi olduğu belirlensin. Osmanlı döneminde her evin bir sarnıcı mutlaka vardı. Çünkü Trabzon çok yağış almasına rağmen akarsuları bulunmayan bir şehir. Su teminatı da bu tür sarnıç yapılarla sağlanıyordu diye konuştu.
Title
Kent sakini Muhammet Korkmaz, Trabzon tarihi bir şehir. Böyle buluntular çıkması çok normal. Biz de geçerken merak ettik geldik. Sanırım eski dönemlere ait bir su kuyusu ya da bir geçit olabilir. Ama bu tür yapıların korunması gerekiyor şeklinde konuştu. Fahri Nuhoğlu da, Ben geldim, gördüm. Bu alan kiliselere bağlanıyor. Kiliseler de denize kadar uzanıyormuş eskiden. Bu tür bulgular sürekli çalışmalar esnasında ortaya çıkıyor. Daha önce de şimdi de rastlıyoruz dedi.
Title
Öte yandan, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, çalışmaların devam edeceğini, kazı güzergahının da değiştirileceğini kaydederek, Su kuyusu olduğu tahmin edilen bir yapı ortaya çıktı. Alanda çalışma yapan arkadaşlarımız görür görmez bize haber verdiler. İlgili kurumlar alana davet edildi. Bu tür yapıların çıkması bizim takvimimizi biraz sekteye uğratsa da tarihe saygımız kesinlikle var. Biz alt yapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Borularımızı biraz daha güneyden geçireceğiz ifadelerinde bulundu.
Title
Title
Title
Title
Trabzon'daki alt yapı çalışmalarında bulundu: Sırrı araştırılıyor
Trabzon'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı ile tarihi zincir ve bazı metal parçalar bulunan alanda başlatılan incelemeler sürüyor. Uzmanlar, kentte sırrı ve akıbeti merak konusu olan alanın, bütünüyle ele alınmasında dikkat çekerek, tarihi yerlerde bu tür kazıların tarih bilimcileri eşliğinde özenle yürütülmesini öneriyor.

Trabzon'da koronavirüs sürecinde 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtti
GÜNDEM
Trabzon'da koronavirüs sürecinde 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtti
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.