Futbol sahasında ilginç anlar: Su arızasını bulmak için sahanın ortasını kazdılar

Alt yapı çalışmalarında bulunan tarihi yapının önemini anlamak için o alanın bütünü ile kazılıp araştırılması gerektiğine vurgu yapan Erüz, Şu an sarnıç olduğunu düşündüğümüz yapı hakkında belli bir bilgiye sahip değiliz. Yapının hangi mimari yapının parçası olduğu belirlenip ona göre karar verilmesi gerekiyor. Bulunan sarnıç etrafı bütünü ile kazılıp o alanın açılması gerekiyor ki önemli mi önemsiz mi olduğu belirlensin. Osmanlı döneminde her evin bir sarnıcı mutlaka vardı. Çünkü Trabzon çok yağış almasına rağmen akarsuları bulunmayan bir şehir. Su teminatı da bu tür sarnıç yapılarla sağlanıyordu diye konuştu.