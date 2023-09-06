Trabzon'da hastanede başörtülü kadınlara hakaret kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Of Devlet Hastanesi'nde çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Of Devlet Hastanesinde tartıştığı çarşaflı iki kadına hakarette bulunan kadın hakkında soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
Ne olmuştu?
Of Devlet Hastanesi koridorundaki bankta sıra bekleyen yaşlı kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşanmış, yaşlı kadın, çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçerek, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretler etmişti.
O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek 28 Şubat zihniyeti taşıyan kadına tepki göstermişti.
Çarşaflı kadınlara hakaretler savuran yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etmişti.