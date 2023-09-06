Trabzon'da hastanede başörtülü kadınlara hakaret kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

Of Devlet Hastanesi koridorundaki bankta sıra bekleyen yaşlı kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşanmış, yaşlı kadın, çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçerek, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretler etmişti.

O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek 28 Şubat zihniyeti taşıyan kadına tepki göstermişti.