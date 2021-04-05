Gündem Trabzonda mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
TRABZON TÜRKİYE

Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

Trabzon'da vefat eden bir kişi için 3 gün art arda düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Trabzonda mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasına göre, Trabzon’da her 100 bin kişide 278,24 olan vaka sayısı 353,49’a yükseldi. Kentte, Pelitli Mahallesi’ndeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte, vaka sayının artmasından endişe ediliyor.

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"Temaslılar inatla gizleniyor"

Temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabi ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Yaklaşık 15 vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim, diğer insanlar da ihbarda bulunmadı. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana giden filyasyon ekipleri, gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp, hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar” dedi.


Öte yandan Ortahisar ilçesinde 24 mahalledeki 61 evde uygulanan karantina tedbiri kaldırıldı.

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