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TRABZON

Trabzon’da mezar taşlarını çalan mermerci ustası çıktı: Silip 500 TL'ye satmış

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı. Mezar taşlarını çalan kişinin mermerci ustası olduğu anlaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzon’da mezar taşlarını çalan mermerci ustası çıktı: Silip 500 TLye satmış
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı.


Yakalanan kişinin mermerci ustası olduğu ve çaldığı mezar taşlarının üzerini silerek aynı mezar taşlarını 500 TL’ye sattığı belirlendi. Aynı mezarlıkta daha önce de 3 kez mezar taşları çalındığı ve bu nedenle mezarlığa güvenlik kamerası taktırıldığı belirtildi.


Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Helvacı mahallesi mezarlığında 2021 yılının Mart ayı içerisinde değişik zamanlarda mezar taşları çalan şahıs için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Suçu aydınlatmak ve suçluyu yakalamak için başlatılan çalışmalarda jandarma ekiplerince mezarlık bölgesinde devriyeleri arttırılarak, bölge sivil ekiplerle kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şahıs tekrar aynı mezarlığa gelerek mezar taşlarını çalmaya kalkınca güvenlik kamerasına takıldı. Çaldığı mezar taşlarını yol kenarında bekleyen otomobilinin bagajına koyan şahıs jandarma ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı. I.B. (52)isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Helvacı Mahallesi sakinleri mahallelerindeki mezarlıkta yaşanan hırsızlık olayı karşısında adeta şok olurken hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söylediler.

Mahalleli şaşkın


Helvacı Mahallesi sakinlerinden muhtar azası Ali Çolak, yaşananlar karşısında adeta şok olduklarını belirterek mezar başlığı çalınmasını ilk kez yaşadıklarını söyledi.
Artık kefen de çalınsa, ona da inanacak hale geldiklerini belirten Çolak, “Burada mezar başlığı çalındı. Bizde şaşırdık, artık kefen çalındı deseler ona da inanacağız. Gelen önce mezarlıkta yeni başlıkları kontrol etti sonrasında da muhtarımızın annesinin mezarına gelerek orada bulanan bir başlığı koparttı. Daha sonra diğer mezar başlığını da alarak sağa sola baktıktan sonra başlıkların birini arabanın bagajına diğerini de koltuğuna üzerine koyarak öğle saatlerinde buradan ayrıldı. Daha önce de burada 6-7 ay önce iki mezar taşı daha çalınmıştı. Mezar başlığı çalındığını ilk defa görüyor duyuyorum” dedi.
Hırsızlık olayından sonra bölgeye güvenlik kamerası takıldığını kaydeden Çolak, “Güvenlik kamerasını hırsızlık için taktırdık. Mezar taşları yeni idi. Burada şüphelendiğimiz kişiler oldu, onların da günahlarını aldık. Dolayısıyla kamera taktırdıktan sonra burasını kontrol altına aldık ve mezar taşını alan kamera sayesinde tespit edildi” diye konuştu.

Mezar taşlarını silip 500 TL’ye satmış


Helvacı Mahallesi muhtarı Hayrullah Şen ise hırsızın annesinin mezarında bulunan mezar taşlarını çalarak üzerini sildirdikten sonra 500 TL’ye sattığını öğrendiklerini belirterek, aynı mezarlıkta daha önce de üç mezar yerinden başlık çalındığını kaydetti. Şen, “Mezarlıkta annemin başlıklarının çalındığını görünce ağladım. Demek bu günleri de görecektik. Bunu yapan kişilere yazıklar olsun diyorum onlara insan diyemiyorum. Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar. Şu an dördüncü defa mezar başlıkları çalınıyor. Bir sene önce başladı, en son annem Fatma Şen’in mezar taşı çalınıyor. Dolayısıyla bu, dördüncü başlık çalınması oluyor. Bunları aynı kişi yapıyor. Başka kişilerin yapacak olduğunu zannetmiyorum. Aynı kişi buraya dadandı, hep de yeni mezar başlıklarını seçiyor. Nerede yeni başlık varsa alıp üzerini sildiriyor, satıyor. Kendisi başka mahalleden, bir sene önce mezar taşlarını çalan yine aynı kişi. Bu yapılacak bir şey değil. Çalındıktan sonra mezarlığa kamera taktırdık" şeklinde konuştu.

Şeytana uymuş


Karakolda hırsızı gördüğünde başlıkları ne yaptığını sorduğunu belirten Çolak "Bana ’Şeytana uydum, özür diliyorum, beni bağışlayın’ dedi. Ben de kendisine ’İnşallah Allah da seni bağışlamaz biz seni hiç bağışlamıyoruz’ dedim. Bana zararımızı ödemeyi teklif etti, kabul etmedim. Sabahleyin taktırdıktan sonra onu bulduk. Dört mezardan sekiz tane başlık çaldı. Hepsi de yeni başlık. Karakolda başlıkları yerine tak dedim; o da bana ’Başlıkları sildim başkasına 500 liraya sattım’ dedi” ifadelerini kullandı.

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