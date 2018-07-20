Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi Trabzon'da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken yaralıların kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2018, 09:38 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2018, 10:48 AA