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TRABZON

Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi

Trabzon'da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken yaralıların kentteki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Midibüsün devrilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Midibüsün devrilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, Yalıköy mevkiinde eski devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Trabzon- Vakfıkebir arasında sefer yapan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, Yalıköy viyadüğü yakınlarında yol kenarında ahşap elektrik direklerinin nakli sırasında vince bağlı halattan kurtularak yola yönelen direğe çarptı.

Beton bloka çarpıp devrildi

  • Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki beton blokada çarparak devrildi.
  • İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada, Bekir Kukul ve Serhan Akyol hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
  • Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki ve kentteki bazı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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