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Gündem Trabzonda ölüme neden olan yılanlar Artvinde de görülmeye başlandı
ARTVİN

Trabzon'da ölüme neden olan yılanlar Artvin’de de görülmeye başlandı

Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde birçok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.

Haber Merkezi DHA
3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyündeki vatandaşlar, ormanlık arazide çalılık alanda yılan olduğunu fark etti. Korku ve paniğe kapılan köylüler, 3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan köylüler, ilk kez böyle bir yılan gördükleri için korktuklarını anlattı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43), ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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