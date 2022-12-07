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Trabzon'da otomobil 15 metreden apartman boşluğuna düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü 77 yaşında Beyler Öztürk, yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonda otomobil 15 metreden apartman boşluğuna düştü
Otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü.

Sürmene'deki kaza, öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA

Beyler Öztürk idaresindeki 55 DZ 530 plakalı otomobil, yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak, hızlandı.

DHA

Demir korkuları aşıp, inşası süren 7 katlı apartmanın duvarına çarpan otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü.

DHA

Sıkıştığı yerden çevredeki işçilerin çıkardığı sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

DHA

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