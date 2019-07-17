Gündem Trabzonda PKKya ait sığınak bulundu
TRABZON

Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Trabzon'da terör örgütüne ait sığınak bulundu, sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Trabzon'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.

Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 17 Mayıs'ta Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylası Dürdür mevkisinde, güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod isimli Behrüz Düzkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda, Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında, PKK'ya ait sığınaklarının bulunabileceği değerlendirildi.

Bu çerçevede, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Patlayıcı madde arama köpekleri "Oyit" ve Pamit"in de katıldığı bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde, 1 metre derinliğinde ve 3 metrekare çapında sığınak bulundu.

  • Sığınakta yapılan aramada, 500 gram zeytin, 12 litre sıvı yağ, 3,5 kilogram çay, 7,5 kilogram makarna, 7 kilogram bulgur, 4,5 kilogram pirinç, 1 kilogram arpa şehriye, 14 kilogram toz şeker, 3 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram barbunya, 3,5 kilogram fasulye, 27 kilogram un, 2 kilogram tuz, 1 paket kuru maya, 10 kabartma tozu ele geçirildi.

Ele geçirilen araç, gereç ve yaşam malzemeleri, olay yerinde imha edildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti
DÜNYA
TSK PKK'nın Irak'taki yayılmacı politikasının önünü kesti
Poz verdiği yere1 şehit daha eklendi!

Poz verdiği yere
1 şehit daha eklendi!

ABD Büyükelçisi geçtiğimiz hafta 'şehit diplomatlar' duvarının önündeydi.
25 yıl sonra aynı acı

25 yıl sonra aynı acı

​1994 yılından bu yana ilk kez Türk diplomat şehit edildi.
Konsolosluk çalışanlarına saldırı

Konsolosluk çalışanlarına saldırı

​Erbil'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir diplomat şehit oldu.
Girişimlerimiz sürüyor

Girişimlerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama.
2 bin aile taşınacak

2 bin aile taşınacak

​Hükümet risk altındaki 6 il için harekete geçti.
Veri tabanında<br>'sızıntı' var!

Veri tabanında
'sızıntı' var!

FaceApp'in veri tabanı ne kadar güvenli?
Dink <br>davasında karar

Dink
davasında karar

3 sanık hakkında verilen cezalar belli oldu.
İşgale kalkışan<br> hainlere ceza yağdı

İşgale kalkışan
hainlere ceza yağdı

Atatürk Havalimanı ve İBB davalarında karar.

Biyometrik güvenlik tehlikede

Biyometrik güvenlik tehlikede

​FaceApp uygulaması çok ciddi güvenlik zafiyetleri getirebilir.
Kabe yollarına<br>bisikletle varsak

Kabe yollarına
bisikletle varsak

Pedallarını ​İngiltere'den Kabe'ye döndüren grupla buluştuk.
'Veliler seni istemiyor'

'Veliler seni istemiyor'

Başörtülü öğretmen, anaokulundan bu sözlerle kovuldu.
HDP'li başkana<br>soruşturma

HDP'li başkana
soruşturma

​AK Partili belediyelerin talebini reddederek başka illerdeki HDP'lilere yardım göndermiş.
Enerjide<br>hedef Romanya!

Enerjide
hedef Romanya!

Yaptırım tehdidine karşı 'diyalog' dönemi başlayacak.
İki şehit<br>tek kare

İki şehit
tek kare

Ayaz çocuk ve Şehit Karaman fotoğraf çekilmiş.
Cevap kağıtları erişime açıldı

Cevap kağıtları erişime açıldı

​Adaylar 10 gün süreyle cevap anahtarları ve kağıtlarına bakabilecek.
9 gün tatil çağrısı

9 gün tatil çağrısı

Kurban Bayramı için de beklenti içine girdiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.