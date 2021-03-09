Gündem Trabzonda şaşkına çeviren görüntü Evin sahipleri şok geçirdi
TRABZON

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü: Evin sahipleri şok geçirdi - Trabzon haberleri

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü: Evin sahipleri şok geçirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti.
Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti.

Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

Trabzon'da yol çalışmasında tarihi sur sarnıcı bulundu: İnceleme başlatıldı
HAYAT
Trabzon'da yol çalışmasında tarihi sur sarnıcı bulundu: İnceleme başlatıldı

"KOCAMAN BİR ÇUKUR VAR, HAYRET ETTİK"

Evin daha önce de yakıldığını anlatan ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, "Biz evimizi bir dönem kiraya vermiştik. Daha sonra evin olduğu mahallede kentsel dönüşüm başladı. Evin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Bizim evimizi tarihi ev diye tescillediler. Restorasyonun maliyeti çok yüksek olduğu için kaderine terk etmek zorunda kaldık. Bir dönem yakıldığı haberini aldık. Sonra çocuklarımız eve bakmaya geldiklerinde evin içerisinin delindiğini fark etti. Kocaman bir çukur vardı, hayret ettik. Köstebek gibi kazmışlar. Defineciler evin içerisinde kazı yaptılar. Ev zaten yangın sonrası kullanılamaz haldeydi. Şimdi bir de çukur ve çukurdan çıkarılan toprak da eklenince eve artık içerisine bile girilmiyor. 3 kamyon dolusu toprak var içeride. Birçok tescilli binanın evleri bu hale gelmiş" diye konuştu.

"EVİN TARİHİ ESERLİĞİ KALMADI"

Tarihi bir yapı olarak tescillendiği için eve çivi bile çakmanın cezası olduğunu söyleyen Mehmet Salih Eroğlu da, "Bu binayı tarihi ev diye tescillediler. Bizim eve çivi bile çakmamıza izin verilmiyor. Dışarıda bulunan duvarın yıkılmasına bile 3 bin TL ceza ödemiştik. Ev şu anda defineciler yüzünden kullanılmaz halde. Harabe olarak kaldı. Tarihi eserliği kalmadı” dedi.

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü: Evin sahipleri şok geçirdi
FOTOĞRAF 7
Title
Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı.
Title
Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.
Title
KOCAMAN BİR ÇUKUR VAR, HAYRET ETTİK Evin daha önce de yakıldığını anlatan ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, Biz evimizi bir dönem kiraya vermiştik. Daha sonra evin olduğu mahallede kentsel dönüşüm başladı. Evin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Bizim evimizi tarihi ev diye tescillediler. Restorasyonun maliyeti çok yüksek olduğu için kaderine terk etmek zorunda kaldık. Bir dönem yakıldığı haberini aldık. Sonra çocuklarımız eve bakmaya geldiklerinde evin içerisinin delindiğini fark etti. Kocaman bir çukur vardı, hayret ettik. Köstebek gibi kazmışlar. Defineciler evin içerisinde kazı yaptılar. Ev zaten yangın sonrası kullanılamaz haldeydi. Şimdi bir de çukur ve çukurdan çıkarılan toprak da eklenince eve artık içerisine bile girilmiyor. 3 kamyon dolusu toprak var içeride. Birçok tescilli binanın evleri bu hale gelmiş diye konuştu.
Title
EVİN TARİHİ ESERLİĞİ KALMADI Tarihi bir yapı olarak tescillendiği için eve çivi bile çakmanın cezası olduğunu söyleyen Mehmet Salih Eroğlu da, Bu binayı tarihi ev diye tescillediler. Bizim eve çivi bile çakmamıza izin verilmiyor. Dışarıda bulunan duvarın yıkılmasına bile 3 bin TL ceza ödemiştik. Ev şu anda defineciler yüzünden kullanılmaz halde. Harabe olarak kaldı. Tarihi eserliği kalmadı” dedi.
Title
Title
Title
Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü: Evin sahipleri şok geçirdi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok geçirdi.


Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.