Gündem Trabzonda tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü
TRABZON

Trabzon'da tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü

Trabzon'da tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, sağanak, yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarının çökmesine neden oldu. Okulun, geçen yıl istinat duvarındaki risk nedeniyle tahliye edilmesi, olası faciayı önledi.

Haber Merkezi DHA
Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı.
Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı.

Hayrat'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı.

Okulun, geçen yıl istinat duvarındaki risk nedeniyle tahliye edilmesi, olası faciayı önledi.

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4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmişti. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmaması can kaybı yaşanmasını önledi.

Okulun, geçen yıl istinat duvarındaki risk nedeniyle tahliye edilmesi, olası faciayı önledi.

Önlemler alınmıştı

Öte yandan duvarın çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Ulaşıma kapanan ve önlem alınan yol, çökmenin ardından taş ve toprak ile doldu.

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