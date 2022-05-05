Trabzon'da turizm hareketliliği yaşanıyor

VALİ USTAOĞLU: ZİYARETÇİLER RAHATÇA GEZEBİLECEK<br>Vali İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve 1 Mayıs Pazar günü ziyarete açılacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, \"Sümela’yla ilgili çok uzun süren bir restorasyon süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemli katılımıyla açılışını yapmıştık. Kültür ve Turizm Bakanımız da bizatihi kendisi gelerek kurdeleyi kesmişti. Ondan sonra kısmen bir onarım geçirdi. Devam eden bir restorasyon süreci vardı, o da tamamlandı. Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibarıyla ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek\" diye konuştu.<br>Türkiye'nin pandeminin gölgesinden çıktığını söyleyen Vali Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: