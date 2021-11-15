Gündem Trabzondan Rusya Federasyonuna 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı
TRABZON

Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, yılın 10 ayında Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 38 artarak 276 milyon 21 bin 832 dolara ulaştığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzondan Rusya Federasyonuna 10 aylık ihracatta yüzde 27 artış yaşandı
Gemi

Trabzon'dan Ocak-Ekim 2021'de Rusya Federasyonu'na 148 milyon 223 bin 900 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, yılın 10 ayında Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 38 artarak 276 milyon 21 bin 832 dolara ulaştığı belirtildi.

Karadeniz illeri arasında Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon'dan yapıldığına işaret edilen açıklamada, kentten Ocak-Ekim 2021'de söz konusu ülkeye yüzde 27 artışla 148 milyon 223 bin 900 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği aktarıldı.

Makarnada ihracat hedefi 1 milyar dolar
EKONOMİ
Makarnada ihracat hedefi 1 milyar dolar

Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 54'lük kısmını tek başına yaptığı kaydedilen açıklamada, kentin bu başarısının yaklaşık 30 yıldır devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılının 10 ayında Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü ifade etti.

Mobilyada tüm zamanların rekoru
DÜNYA
Mobilyada tüm zamanların rekoru

Kalyoncu, Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en fazla ihraç edilen ürünlerin yaş meyve sebze, fındık ve balık olduğunun altını çizerek, bunların yanında son yıllarda inşaat malzemeleri, makine aksamı ve tüketim ürünleri ihracatının da gelişme gösterdiğini belirtti.

Trabzon'un yanında Rize'den de son yıllarda Rusya'ya ihracatta önemli artış kaydedildiğini, Rize'nin bölge illeri arasında 3. sıraya yükseldiğini aktaran Kalyoncu, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na en fazla işlenmiş alabalık ihraç edilen ilin Rize olduğunu bildirdi.

Kalyoncu, gerek ürün çeşitliliği gerekse hacim olarak bölgeden Rusya Federasyonu'na ihracatın yılı artış trendiyle kapatacağından ümitli olduklarını kaydetti.

İhracatta yeni rekor
EKONOMİ
İhracatta yeni rekor

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı: Cumhuriyet tarihinde rekor
EKONOMİ
Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı: Cumhuriyet tarihinde rekor
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.