Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi

Trabzon-Giresun Sahil Yolu'ndaki bir tır parkında 12 Eylül'de düğünden dönen bir otomobilin drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği görüntülerin sosyal paylaşım sitesinden canlı yayında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Havaya ateş etti
Çalışmalar sonucu otomobil sürücüsü ile havaya ateş eden kişi silahıyla yakalandı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Maske takmadığı için de ceza aldı
Ayrıca sürücü hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince maske takmadığı için 900 lira idari para cezası uygulandı. Havaya ateş eden ve silahıyla yakalanan şüpheli hakkında ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gerekli işlem başlatıldı.