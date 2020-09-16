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Gündem Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi
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Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi: Hem ceza yedi, hem trafikten men edildi

Yasak olmasına rağmen vatandaşların hayatını hiçe sayarak trafikte drift yapanların son durağı Trabzon oldu. Beşikdüzü ilçesinde, drift yapan otomobil sürücüsü ile yanında silahla havaya ateş eden kişi, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Tepkiler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücü yakaladı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Haber Merkezi AA
Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi.
Trabzonlu driftçi sosyal medyadan canlı yayın yapınca yakayı ele verdi.

Trabzon-Giresun Sahil Yolu'ndaki bir tır parkında 12 Eylül'de düğünden dönen bir otomobilin drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği görüntülerin sosyal paylaşım sitesinden canlı yayında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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Havaya ateş etti

Çalışmalar sonucu otomobil sürücüsü ile havaya ateş eden kişi silahıyla yakalandı. Toplam 8 bin 294 lira trafik idari para cezası verilen sürücünün aracı ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Maske takmadığı için de ceza aldı

Ayrıca sürücü hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince maske takmadığı için 900 lira idari para cezası uygulandı. Havaya ateş eden ve silahıyla yakalanan şüpheli hakkında ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gerekli işlem başlatıldı.

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