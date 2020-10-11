Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın

Hayat

Balık için sofrada yer açın

Balık sezonu açıldı. Sofralarda balık artık kış boyu eksik olmaz. Ancak şifa deposu balığı vitamin kaybına uğratmadan tüketmek gerekiyor. Fırında pişmiş, bol limonlu balığın yanında nefis bir yeşil salataya kim hayır diyebilir.