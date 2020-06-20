Trabzon'un iki ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 2 günde karşımıza çıkan birkaç vaka nedeniyle işi sıkı tutabilmek adına bazı yerlerde ve binalarda karantina tedbirleri alınmak durumunda kalındı" ifadesini kullandı.

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Usta, ilgili kurumlar olarak işi sıkı tuttuklarını belirterek, vatandaşlara maske takmaları, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Tedbirler kapsamında, Çaykara ve Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile her iki ilçedeki bazı apartmanların karantinaya alındığı öğrenildi.