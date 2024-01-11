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Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul için son uyarı AKOM'dan geldi: Tedbirli ve dikkatli olun

Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı duyuruların ardından İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, İstanbul'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

15:38 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor
İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor
UYARILAR PEŞ PEŞE GELİYOR!
İstanbul'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor.
AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 
AKOM'dan, yapılan açıklamada
İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. 

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.



#İstanbul
#AKOM
#uyarı
#buzlanma
19 saat önce
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