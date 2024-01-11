Türkiye Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ocak hava durumu raporunu paylaştı: Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batısı parçalı bulutlu, iç bölgeler kapalı bir gün geçirirken soğuk ve kuru hava etkili olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Muş, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van için turuncu kodlu ( Tehlikeli) uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..