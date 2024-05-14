Trafiği tehlikeye düşürdü: 3 bin 576 lira ceza kesildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.