Trafiği tehlikeye düşürdü: 3 bin 576 lira ceza kesildi

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 3 bin 576 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Okmeydanı Hasdal bağlantı yolunda şerit ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plaka bilgisinden kimliğini tespit ettiği Ş.A'yı gözaltına aldı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "hızının gerektiği şeritte sürmemek", "saygısızca araç kullanmak", "iki şeridi birden kullanmak", "taşıt yolunda duraklamak" maddelerinden 3 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıcı Ş.A'nın sürücü belgesine de iki ay süreyle el konuldu.