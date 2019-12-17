Trafik canavarlarına 127 milyon TL ceza

Karıştıkları kazalar ve trafikte yaptıkları ihlallerle gündemden düşmeyen okul servisleri, yolcu minibüsleri ve ticari taksilere ceza yağdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce 17 Eylül 2018 ile 12 Aralık 2019 tarihleri arasında megakentte hız ihlalinden 15 bin 863, emniyet kemeri takmamaktan 7 bin 317, trafik işaretlerini ihlalden 3 bin 645, kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 241, emniyet şeridini kullanımından 2 bin 518 ve seyir halinde telefon kullanmaktan 2 bin 400 olmak üzere 58 bin 175 okul servisi ile sürücülerine 16 milyon 81 bin 353 lira para cezası kesildi.

MİNİBÜS VE TAKSİLERE SIKI DENETİM

16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da toplu ulaşımda metro, metrobüs ve halk otobüslerinden sonra önemli bir paya sahip olan minibüslere kesilen cezalar, minibüs kullanan İstanbulluların içinde bulunduğu tehlikeyi de gözler önüne serdi. Denetime tabi tutulan 168 bin 599 minibüs ve şoförüne aşırı hız, trafik işaretlerine uymamak, emniyet kemeri kullanmamak, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu almak, emniyet şeridini kullanmaktan ve yolcuları yolun solunda indirmekten toplamda 75 milyon 129 bin TL para cezası verildi. Yolculardan fazla ücret talep eden, UBER tartışmaları sırasında UBER şoförlerini darp eden ve İstanbul’daki turistik bölgelerde turistler dışında yolcu almamasıyla tepki çeken ticari taksiler de sıkı denetime tabi tutuldu. Yılın 11 ayında 858 trafik kazasına karışan ticari taksilerde 8 kişi ölürken, 850 kişi de yaralandı. Yapılan denetimlerde 150 bin 10 taksi ve şoförüne 36 milyon 603 bin lira para cezası kesildi.