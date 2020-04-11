Trafik canavarlarını virüs de durduramadı: 3 ayda 401 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Mart ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 31 bin 602 kaza meydana geldi. 16 bin 437 kişi yaralanırken 146 kişi hayatını kaybetti. Yılın 3 ayında ise 90 bin 693 trafik kazasında 52 bin 761 kişi yaralanırken 401 kişi hayatını kaybetti.

Sürücü kusuru ilk sırada

Kazalardan 34 bin 633’üne sürücü kurusu sebep olurken, 3 bin 385 kazaya yaya, 718 kazaya araç, 171 kazaya yol, 431 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 3 ayındaki kazalardan 975’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 826 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 506 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 321 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.