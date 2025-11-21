Trafik kazasında yaşamını yitiren Kaan bebek toprağa verildi

Yeni Şafak
15:3121/11/2025, Cuma
DHA
Büyükçekmece'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan bebek gözyaşlarıyla toprağa verildi
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün çarptığı otomobilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Kaan E., Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyükçekmece D-100 Karayolu Mimarsinan Mevkii'nde, 18 Kasım Salı günü saat 23.50 sıralarında iddiaya göre yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin idaresindeki otomobille, aynı istikamette ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 6 aylık bebek Kaan E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bebek Kaan E. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından, 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü Talha S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Annenin tedavisi sürüyor

Hastanede hayatını kaybeden Kaan bebek, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve aile yakınları katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Kaan bebeğin annesi Merve E.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.











#Kaan E
#Büyükçekmece
#trafik kazası
