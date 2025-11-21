Trafik kazasında yaşamını yitiren Kaan bebek toprağa verildi

Büyükçekmece D-100 Karayolu Mimarsinan Mevkii'nde, 18 Kasım Salı günü saat 23.50 sıralarında iddiaya göre yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin idaresindeki otomobille, aynı istikamette ilerleyen Gökhan E.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 6 aylık bebek Kaan E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.