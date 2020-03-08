Gündem Trafik magandalarına ceza yağdı Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi
3. SAYFA İSTANBUL

Trafik magandalarına ceza yağdı: Asker uğurlamasında terör estirmişlerdi

İstanbul Güngören’de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çeken, abartı egzoz kullanan ve tek teker üzerinde giden 1’i kadın 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 440 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Magandalar görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.
Magandalar görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Güngören'de sokak arasında toplanan bir grup, yüksek sesli müzikle gürültü yaparak vatandaşlara rahatsızlık verdikten sonra halay çekerek konvoy halinde araçlarla yola çıkmıştı. Konvoy bir süre sonra ilçedeki alt geçitte durarak yolu trafiğe kapatmış ve askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatmıştı.

İstanbul'da asker uğurlama töreninde magandalar ortalığı birbirine kattı
OYNAT 00:00
İstanbul'da asker uğurlama töreninde magandalar ortalığı birbirine kattı
Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, Güngören'de alt geçidi trafiğe kapattı. Motosikletle patinaj çeken grup, abartı egzozla adeta terör estirdi. Tek tekerlek üzerinde girerek trafiğe tehlikeye düşüren magandalar, o anları bir de sosyal medyadan paylaştı Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.


Ortalığı birbirine katmışlardı

O esnada gruptaki bazı magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğmuş ve devamında abartı egzoz kullanarak trafikte tek tekerlek üzerinde gitmişti.
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, adresleri belirlenen 34 CEF 525 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Salih A., 42 HS 793 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet M., 34 ZU 6610 plakalı motosiklet sürücüsü Aytekin Y., 34 VN 4328 plakalı motosiklet sürücüsü Ece K. ve erkek arkadaşı 34 UL 4156 plakalı motosiklet sürücüsü Emrullah Emin E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul trafiğinde terör estirmişti: Tek teker magandaya hapis istemi
GÜNDEM
İstanbul trafiğinde terör estirmişti: Tek teker magandaya hapis istemi

Polis o magandaların hepsini paketledi.
  • Şubeye götürülen sürücülerden Muhammed Salih A. ve Mehmet M.’ye “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü Aytekin Y.’ye de “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira ve “Ses müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlar dışında bulundurmak ve bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak” maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira para cezası uygulandı.

Maganda sevgililer de kıskıvrak yakalandı

Sürücülerden Ece K.’ya da, “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira ve “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmesi” maddesinden de bin 228 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Ece K.’nin erkek arkadaşı sürücü Emrullah Emin E.’ye ise “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 6 bin 141 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 132 lira ve “Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek” maddesinden ise 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 561 lira para cezası uygulandı.

Ehliyeti süresiz olarak iptal edildi

  • Ayrıca Emrullah Emin E.’nin aday sürücü olması ve sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Sürücüler Muhammed Salih A., Mehmet M., Aytekin Y. ve Emrullah Emin E., “Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.
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