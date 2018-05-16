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İSTANBUL

İstanbul E-5 Karayolu'nda trafik magandası ambulansa böyle makas attı

Trafik magandası ambulansa makas attı

İstanbul E-5 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde otomobil sürücüsü, yoğun trafikte hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarıştı. Trafikte defalarca makas atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

IHA
O anları bir de saniye saniye kaydetti.
O anları bir de saniye saniye kaydetti.

E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan otomobil sürücüsü "bu kadarına pes" dedirtti.

Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı. Hem sürücülerin hem de kendi canının defalarca tehlikeye atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.

Ambulansa makas atmaya çalışan maganda böyle görüntülendi!
OYNAT 00:00
Ambulansa makas atmaya çalışan maganda böyle görüntülendi!
Yoğun trafikte gitmeye çalışan ambulansla yarış yapan trafik magandası böyle görüntülendi. Duyarsız sürücü, görüntülere müzik ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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