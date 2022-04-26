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Gündem Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü Seni aldıracağım
İSTANBUL

Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü: Seni aldıracağım

Esenyurt’ta trafik uygulamasında cep telefonu ile konuşuyor diye durdurulup ceza kesilen sürücü deliye döndü. Trafik polisi ile tartışan sürücü, “seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” diye tehditlerde bulundu. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü: Seni aldıracağım
Polis memuru ile birbirine giren Tok’u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Tok isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

“Seni aldıracağım”


Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı.

Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı.

Polis memuruna, “Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyerek ortalığı birbirine kattı.

Polis memuru ile birbirine giren Tok’u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi.

  • Özkan Tok’a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

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Kaçmaya çalıştı polisi tehdit etti: Savcı akrabam var
FOTOĞRAF 6
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Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında gerçekleşti.
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Edinilen bilgiye göre, rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var\" diyerek tehditler savurdu.
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O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.
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Hüseyin S., kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.
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Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak, “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah'ım\" diyerek bağırdı.
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Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K'nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.
Kaçmaya çalıştı polisi tehdit etti: Savcı akrabam var
Antalya'da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek, “Savcı akrabam var" dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.


Seni aldıracağım

'Seni aldıracağım'

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