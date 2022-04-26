Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü: Seni aldıracağım

Aksaray'da teravih namazı için camiye gelen çocuklara atıştırmalık ikram ediliyor

Aksaray merkez Coglaki Mahallesi Musa Çelebi Camii'de, Ramazan ayı vesilesiyle teravih namazına gelen çocuklara çikolata, Bisküvi ve şeker gibi atıştırmalıklar ikram ediliyor.





Cami imamı Ali Akbaş Çocukları camiye alıştırmak için böyle bir yöntem uyguladığını ifade ederek, 'Bu sevince ortak olan cami cemaatine ve maddi manevi desteğini esirgemeyen hayırseverlerden Allah razı olsun' dedi.

