​Trafik sorunlarının ele alındığı çalıştay sona erdi.

28 Büyükşehir'in trafik sorunu ile ilgili üretilebilecek çözümlerin ele aldığı 'Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı' sona erdi.

İKİ GÜN SÜRDÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı başkanlığında düzenlenen, 'Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı'na 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım daire başkanları, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı çalıştay 2 gün sürdü.

Çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası temsilcileri katılım sağladı.

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STANDARTLAR GELİŞTİRME KARARI ALINDI

Çalıştay kapsamında T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan toplu ulaşım sistemlerinin yeni standardında, yatırım – işletme – bakım maliyeti ucuz sistemlerin de söz konusu standart çalışmalarına dahil edilmesine karar verildi.

Çalıştay kapsamında alınan diğer kararlar ise şöyle:

Kullanıcılar için uygun maliyetli bir ulaşım sistemine erişimini sağlamak için yerel yönetimlere olan mevcut desteklerini artırılması,

Trafik sıkışıklığını gidermek ve toplu taşıma sistemini teşvik edecek şekilde tercihli otobüs güzergahlarının belirlenmesi, adaptif kavşak tasarım ve uygulamalarının yapılması,

Altyapı ve araçların birbirleri ile ve araçların kendi aralarında iletişimini sağlayacak teknolojilerin kullanılmaya başlanması, trafiğin ve toplu taşıma sisteminin en iyi şekilde yönetilebilmesi ve güvenli bir trafik için son teknoloji akıllı ulaştırma sistemleri uygulamalarına ağırlık verilmesi, interaktif uyarı ve denetim sistemlerinin devreye alınmasına karar verildi.

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İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı çalıştaya katılan herkese teşekkür etti.