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Gündem Trafikte saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı Kalabalık vardı ama tutamadılar, arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı
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Trafikte saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı: Kalabalık vardı ama tutamadılar, arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı

İstanbul Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğrayan Diş Doktoru Sena Koçak, dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı. Koçak," Videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım. Sonrasına zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine darp yedim. Sonrasında eşarbımı tamamen çıkardı. Orada savunmasızdım. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı" dedi. Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" şeklinde konuştu.


Haber Merkezi İHA
Diş Doktoru Sena Koçak
Diş Doktoru Sena Koçak

Diş Doktoru Sena Koçak, Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Koçak’ın aracı üzerine zıplayarak camını kıran zanlı, genç kadına yumrukla saldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası zanlı Emre E. gözaltına alındı.

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Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Sena Koçak, "İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyor. Durdum orada 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım. Sonrasına zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine darp yedim. Sonrasında eşarbımı tamamen çıkardı. Orada savunmasızdım. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı. Polisimiz gece yarılarına kadar ilgilendiler. Devletimize güveniyorum bu vahşetin önüne geçmek istiyorum. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak" ifadelerini kullandı.

Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı
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Alibeyköy'de trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün araç kaputuna çıkarak camlarını kırdı
Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.

"Canıma kast edebilirdi"

Hiçbir kadının ve hiçbir insanın bu şekilde bir muameleyi hak etmediğini söyleyen Koçak, "Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık. Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul’da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi" şeklinde konuştu.

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Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı

Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" şeklinde konuştu.

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