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Trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli kaçtı

Kayseri'de iki sürücü "yol verme meselesi" yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, tartıştığı kişiyi tüfekle bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

01:02 . 13/06/2023 Salı
AA
Kayseri'de bir şahıs, trafikte tartıştığı sürücüyü tüfekle yaralayıp kaçtı.

Kayseri'de bir şahıs, trafikte tartıştığı sürücüyü tüfekle yaralayıp kaçtı.

Kayseri'de trafikte tartıştığı sürücüyü tüfekle yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikgazi İlçesi Küçükali Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde iki sürücü "yol verme meselesi" yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, A.B'yi tüfekle bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği A.B, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, A.B'yi yaraladıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

#kayseri
#Trafik kavga
#tüfek
#YARALAMA
1 saat önce
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