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EDİRNE

Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hava durumu
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 cm), Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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