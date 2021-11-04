Trakya'da yoğun sis etkili oluyor

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Dört lise öğrencisi dönerden zehirlendi

Nevşehir’de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen dört lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de olayın yaşandığı restorandan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.