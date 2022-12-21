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İSTANBUL

Tramvay raydan çıktı: Kazada 4 yolcu yaralandı

Kabataş-Bağcılar tramvayı Kabataş durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Tramvayın kapı ve pencerelerinin kırıldığı kazada 4 yolcu hafif yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tramvay raydan çıktı: Kazada 4 yolcu yaralandı
Kabataş’tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kabataş’tan Karaköy yönüne giden tramvay, raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerinin camları kırıldı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 yolcuya kaza yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır” bilgisine yer verilirken, aksayan seferlerin geçici süreyle Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi. Tramvayın yoldan kaldırılmasının ardından seferler eskiye döndü.

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