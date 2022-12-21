Tramvay raydan çıktı: Kazada 4 yolcu yaralandı

Dünya

Türkiye'nin uluslararası siyaseti Yunan basınına yansıdı: 'Yunanistan'dan daha iyi'

Yunan basınında yer alan yorumda, Türkiye'nin kendi görüşlerini uluslararası alanda anlatmada Yunanistan'a göre daha başarılı olduğu belirtilirken, Yunanistan'ın uluslararası siyasetinin amatör bir şekilde yönetildiği paylaşıldı. Yorumda, Türkiye için " Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadeleri kullanıldı.