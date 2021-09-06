Gündem Tren kazasında ölü sayısı 7ye yükseldi Eşinin ardından kendisi de hayata tutunamadı
TEKİRDAĞ

Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Eşinin ardından kendisi de hayata tutunamadı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını yitirdi.

Haber Merkezi İHA
Tren kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi: Eşinin ardından kendisi de hayata tutunamadı
Suzan - Halil Aksoy

Geçtiğimiz günlerde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2’si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Önce eşi ardından kendisi vefat etti

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy’du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise, kaza yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti.

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