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Rahip Bruson davasında ne karar çıktı? ABD'li rahip serbest mi bırakıldı

Rahip Brunson'ın tahliye talebine ret

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İlk çıktığı duruşmada tutuklu sanık Brunson hakkındaki iddiaları kabul etmemişti. Tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden Levent Alkan, sanık Brunson’un PKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar yapıldığını, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Mahkeme, Rahip Brunson'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Haber Merkezi IHA
ABD'li Rahip Brunson, İzmir'de devam eden mahkeme kapsamında bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
ABD'li Rahip Brunson, İzmir'de devam eden mahkeme kapsamında bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson’un yargılandığını davanın üçüncü duruşması başladı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya Andrew Brunson’un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

Saat 10.00’da başlayan duruşmada öncelikle tanıklar dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme Rahip Brunson'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

Tanık her şeyi anlattı

Kilise cemaatinden olan ve duruşmaya Edremit’ten SEGBiS ile bağlanan tanıklardan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü.

"İfademi değiştirmem için telkinde bulundular"

Tanık Alkan'ın ifade vermesi üzerine, Brunson’un kiliselere verdiği talimatla hiçbir kiliseye giremediğini, muhbir olarak görüldüğünü ifade ederek, Işık Kilisesi Pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini söyledi.

Yeni Şafak, daha önce yaptığı haberle Rahip Brunson'ın A Takımı'nın kimlerden oluştuğunu yayınlamıştı.

"Türkler Kürtler arasında savaş var"

Andrew Brunson’un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğinin altını çizen Alkan, birçok şeye şahit olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor?"

Brunson’ın A Takımı!
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Brunson’ın A Takımı!

Kilisede koltuklara 'Türkler oturamaz' yazdılar

  • Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak, "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazısı yazmışlardı" dedi.
  • Mahkeme Başkanının neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, "O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır" diye konuştu.

"Gizli odada terör dokümanları vardı"

Tanık Alkan, kilisede bir gizli odada toplanıldığını da ileri sürerek, "Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti" dedi.

Alkan, kiliseden kovulmadığını, gördüğü ayrımcılık sonucunda dayanamayıp kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

  • "Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil"
  • Tanığın ifadeleri üzerine iddiaları yalanlayan Andrew Brunson, "Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

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