Trump'ın katille anlaşması dünyaya tehdit: Filistin toprakları pazarlık konusu yapılamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya turunun son gününde Pakistan’daydı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelen Erdoğan, önce ortak basın toplantısında sonrasında da Türkiye-Pakistan İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan’ın gündemi yine Gazze’ydi. İş Forumu’ndaki konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremin üzerinden iki sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılbaşına kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Pakistan hükümeti, Erdoğan'ın karşılanma anlarının görüntüleri “Dombra” şarkısıyla paylaştı. Paylaşımda, Erdoğan için bestelenen “Dombra” isimli şarkının Urduca versiyonu kullanıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşılamaya gelen çocuklar da görüntülere yansıdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.





ATEŞKES ÇIKMAZA GİRDİ

Suriye'de 13,5 yıl süren çatışmaların ve zulmün 8 Aralık itibarıyla yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktığına dikkati çeken Erdoğan, yeni yönetimle beraber çalışarak, Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceklerini ifade etti. Suriye'den sonra bir başka olumlu haberin de 19 Ocak'ta Gazze'den geldiğine dikkat çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken, İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi.”





YENİ NEKBE YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

“Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği+bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, inşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere İnsanlık İttifakı'nın bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz.”





Kardeşlerimiz vatanlarından koparılamaz

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı sonrasındaki basın toplantısında Erdoğan, Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini dile getirdi. “Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz” değerlendirmesi yapan Erdoğan, “Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır” dedi. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Pakistan ile gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinlilerin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretinde olduklarını dile getirdi.





HUKUK VE VİCDAN DIŞI TEKLİF

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.”





Çocuklarla ilham verici buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsü’nü ziyaret etti. Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladıkları el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, bu çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Okul öncesi eğitim alan çocukların bulunduğu sınıfa geçen Emine Erdoğan, çocuklarla oyun oynadı, yaptıkları resimler hakkında sohbet etti. Emine Erdoğan, kampüs ziyaretine ilişkin “Burada eğitim gören kız çocuklarımızla biraraya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici” açıklaması yaptı.





Trump'ın katille anlaşması dünyaya tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında Erdoğan, “Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı.





24 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülke arasında kabul edilen “Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması” başlıklı ortak bildiriyi imzaladı. Ortak bildirinin imzalanması sonrası Erdoğan ile Şerif huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre askeri, enerji, ticaret, tarım, metroloji, sınai mülkiyet, din hizmetleri, bankacılık, iletişim, sağlık, eczacılık, havacılık, uzay, savunma sanayii, görsel ve işitsel hizmetler, kültür alanlarında anlaşmalar imza altına alındı.





5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla bir iş forum düzenlediklerini söyleyen Erdoğan, “Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz” diye konuştu. Pakistan-Türkiye İş Forumu’ndaki konuşmasında da Erdoğan, “İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz” ifadelerini kullandı.





Pakistan Türklerin ikinci evi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Türkiye-Pakistan İş Forumu’ndaki konuşmasında iki ülkenin ilişkilerine dikkat çekti. “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesi, ümmetin sesidir” diyen Şerif, Gazze'deki Filistin halkı için ve Keşmir halkının özgürlüğünün duyulması için bir ses olduğu ifade etti. Pakistan'ın, Türklerin “ikinci evi” olduğunu belirten Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.





Şerif’e Ayder rengi Togg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, “Ayder” rengi Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.





Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.



