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Trump’tan Abbas’a: Savaşı durdurmak için çalışacağım

Trump’tan Abbas’a: Savaşı durdurmak için çalışacağım

04:0010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Donald Trump ve Mahmud Abbas
Donald Trump ve Mahmud Abbas

ABD seçimlerini kazanan Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda konuştu. Filistin yönetimiyle çalışmayı dört gözle beklediğini söyleyen Trump, “Savaşı durdurmak için çalışacağım” dedi. Bu, bir ‘ABD Başkanı’nın 2017 yılından beri Abbas ile gerçekleştirdiği ilk görüşme oldu.

ABD'deki seçimleri kazanarak yeniden başkan olan Donald Trump, seçimlerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, bir ABD başkanının 2017 yılından beri Abbas ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi olarak dikkat çekiyor. Filistin tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, Abbas'ın görüşmede “Uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” vurguladığı kaydedildi. Açıklamada, Trump'ın ise, Abbas’a “Savaşı durdurmak için çalışacağını” ve “Ortadoğu’ya barışı getirmek” için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Trump, 5 Kasım'da gerçekleşen seçimler için yürüttüğü kampanya sürecinde seçimleri kazanması halinde Ortadoğu'daki savaşı bitireceğini birçok kez vaat etmişti.




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