Gündem Trumptan Erdoğan açıklaması Erdoğan konuğum olacak
POLİTİKA

​Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan konuğum olacak

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan konuğum olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü belirterek, "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı başka bir açıklamada ise Suriye'deki Kürtleri terk etmediklerini söyleyerek Türkiye'yi tekrar tehdit etti.

"Kürtleri tamamen terk etmiyoruz"

Trump attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

Biz Suriye'yi terk etme aşamasında olabiliriz ama asla, çok iyi savaşçı ve güzel insanlar olan Kürtleri tamamen terk etmiyoruz. Aynı şekilde NATO ve ticaret ortağı olduğumuz Türkiye ile de ilişkimiz her zaman iyi oldu. Türkiye büyük bir Kürt popülasyonuna sahip , bizim Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimizi çekerken Türkiye'nin herhangi bir gereksiz müdahalesi, ekonomilerini tahrip edecektir. Kürtlere silah ve finansal destek veriyoruz!


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