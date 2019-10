​Trump'tan Erdoğan açıklaması: Erdoğan konuğum olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, ricası üzerine ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evine sağ salim geri döndüğünü belirterek, "Aynı zamanda hatırlayın, daha da önemlisi Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor." ifadesini kullandı.

So many people conveniently forget that Turkey is a big trading partner of the United States, in fact they make the structural steel frame for our F-35 Fighter Jet. They have also been good to deal with, helping me to save many lives at Idlib Province, and returning, in very..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı başka bir açıklamada ise Suriye'deki Kürtleri terk etmediklerini söyleyerek Türkiye'yi tekrar tehdit etti.

"Kürtleri tamamen terk etmiyoruz"

Trump attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

Biz Suriye'yi terk etme aşamasında olabiliriz ama asla, çok iyi savaşçı ve güzel insanlar olan Kürtleri tamamen terk etmiyoruz. Aynı şekilde NATO ve ticaret ortağı olduğumuz Türkiye ile de ilişkimiz her zaman iyi oldu. Türkiye büyük bir Kürt popülasyonuna sahip , bizim Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimizi çekerken Türkiye'nin herhangi bir gereksiz müdahalesi, ekonomilerini tahrip edecektir. Kürtlere silah ve finansal destek veriyoruz!

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019