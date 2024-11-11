Trump'tan İsrail destekçisine görev teklifi

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği seçimde Cumhuriyetçilerin adayı

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği seçimde Cumhuriyetçilerin adayı

ABD kampüslerini sarsan Filistin yanlısı gösteriler esnasında "antisemitizmi yeterince kınamayan üniversite yetkililerini görevden alma çağrısı" yapan Elise Stefanik, geçen mayıs ayında da Tel Aviv'de, İsrail parlamentosunun bir grubuna hitap etmişti.

Burada, İsrail'in Gazze'deki savaşını desteklemek üzere tam askeri yardım çağrısında bulunmuştu.

Yıllardır Trump'ın Kongre'deki en sadık destekçilerinden biri olarak bilinen Stefanik, diğer komitelerin yanı sıra Silahlı Hizmetler Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi üyesidir.