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Trump'tan İsrail destekçisine görev teklifi

Trump'tan İsrail destekçisine görev teklifi

12:0911/11/2024, Pazartesi
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Elise Stefanik - Donald Trump
Elise Stefanik - Donald Trump

Donald Trump'ın, Kamala Harris'e karşı kazandığı seçim zaferinin ardından, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini Cumhuriyetçi Elise Stefanik'e teklif ettiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme sonrası gözler yeniden Trump'a çevrildi.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği seçimde Cumhuriyetçilerin adayı
Donald Trump
, Demokratların adayı seçilen
Kamala Harris
'e karşı seçim zaferini kazandı.

Seçimler sonrası Donald Trump hakkında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.


ABD merkezli CNN'den edinilen son bilgide, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçiliği görevi için Cumhuriyetçi Elise Stefanik'e teklif götürdüğü öne sürüldü.


İsrail'e destek çağrısı


ABD kampüslerini sarsan Filistin yanlısı gösteriler esnasında "antisemitizmi yeterince kınamayan üniversite yetkililerini görevden alma çağrısı" yapan Elise Stefanik, geçen mayıs ayında da Tel Aviv'de, İsrail parlamentosunun bir grubuna hitap etmişti.


Burada, İsrail'in Gazze'deki savaşını desteklemek üzere tam askeri yardım çağrısında bulunmuştu.


En sadık destekçi


Yıllardır Trump'ın Kongre'deki en sadık destekçilerinden biri olarak bilinen Stefanik, diğer komitelerin yanı sıra Silahlı Hizmetler Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi üyesidir.


Öte yandan, Donald Trump, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk yönetiminde BM Büyükelçisi olarak görev yapan Nikki Haley'i geri davet etmeyeceğini bildirmişti.




#Donald Trump
#ABD
#İsrail

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