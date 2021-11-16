Truva Atı'ndan esinlenerek yaptı: Gelen giden merak ediyor bakıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, resim ve ahşap oyma çalışmaları yapan emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu’nun atölyesinde ağaç parçalarından yaptığı köpek heykeli ilgi gördü. "Truva’nın atı olur da iti olmaz mı" diyen 65 yaşındaki Çavuşoğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

TRUVA ATI'NA BENZETMEK İSTEDİ



Burhaniye’de 22 yıl önce emekli olan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, gittiği resim ve ahşap oyma kurslarında kendini geliştirdi. Atölyesinde artan ağaç parçalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Truva Atı’ndan yola çıkarak yaptığı köpek heykeline "Truva İti" adını verdi. Çavuşoğlu’nun atölyesini ziyarete gelenler Truva İtine büyük ilgi gösterdi. 22 yıl önce emekli olduğunu anlatan Ergenç Çavuşoğlu, “Atölyede çalışırken kalan parça tahtalardan bir şeyler yapıp değerlendirmek istedim. Aklıma Truva Atı geldi. Truva Atı olur da Truva İti olmaz mı. Böyle bir şey yapayım dedim. Yaptım ve çok ilgi gördü. Gelen giden merak ediyor, bakıyor. Böyle oyalanıyoruz işte” dedi.

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FOTOĞRAF 12 Kırıkkale semalarından eksik olmayan güvercinler, sahipleri için de adeta bir tutkuya dönüşmüş durumda. 11 yaşından beri bu tutkuya bağlanan Soner Çağlar (29), evinin bahçesindeki kümesinde \"taklacı\" ve \"oyun\" ırkında onlarca güvercin yetiştiriyor. Kendisi gibi güvercin tutkunu olan babasının evinin bahçesindeki kümeste yaklaşık 250 tane güvercine bakıyor. Günün büyük bir vaktini ise güvercinlerine harcıyor. Soner Çağlar yaptığı açıklamada, güvercin merakının babasından geldiğini belirterek, kötü alışkanlıklarından korunmak için hobi amaçlı güvercin yetiştiriciliği yaptığını söyledi. \"Kötülüklerden uzaklaşarak tamamen kendimizi kuşa verdik\"<br><br>Babasının bıraktığı güvercin yetiştiriciliğini devam ettirdiğini dile getiren Çağlar, \"Güvercin merakımız var, besliyoruz. Güvercin merakımız babadan geliyor. Babam çocukluğumuzda kuşçuydu. Babamızın yanına gide gele bir şeyler öğrendik, bizimkisi bir heves. Kötülüklerden uzaklaşarak tamamen kendimizi kuşa verdik. Bugüne kadarda kuş ile geldik. Babam bıraktı, babadan sonra da biz aldık\" dedi. \"250 tane kuşumuz var\"<br><br>Kümesinde \"oyun\" ve \"taklacı\" güvercin bulundurduğunu anlatan Çağlar, \"Bizimkisi oyun kuşu, taklacı kuşlar. Taklacı kuşu besliyoruz. Taklacı kuşlara hizmet ediyoruz. Bizde süs kuşu kostüm kuşu olmaz. Sadece ve sadece taklacı kuş besliyoruz. Biraz emek isteyen hayvanlar, bakımlarını üstlenmek kolay değil... Benim başka bir işim yok, tamamıyla kuş işi yapıyorum. Kuşlara adadım kendimi. Kötü bir alışkanlığımızda yok. Şuan dışarıda ve içeride olmak kaydıyla 40 çift damızlığımız var. İçeride de farklı insanlarımızdan sahiplendiğimiz yaklaşık 250 tane kuşumuz var\" diye konuştu. \"Küçük askerleri eğitiyoruz\"<br><br>Çağlar, \"İlk böyle dışarı çıkıyorlar anneden babadan ayrılıp onları dışarıda uçuma hazırlıyoruz. Uçuma hazırladıktan sonra onların performanslarına bakarak ayırt ediyoruz. Uçan kuşlar saatini dolduran kuşlar sefere başlayan kuşlar öyle ayrıt ediyoruz. Şu an dışarıda ayırt ettiğimiz hem yavru kuşlarımız hem de teke hazır vaziyette uçup saatini doldurup sefer yapan kuşlarımız var. Öyle emek veriyoruz. Bayrağı sallamamızdaki sebepte o küçük asker diyelim biz onlara o küçük askerleri eğitiyoruz. Uçuma hazırlıyoruz\" şeklinde konuştu. \"Hayatımızı adadığımız kuş, ev ve iş başka bir şey yok\"<br><br>Güvercin ırkına göre fiyatlarının da değiştiğini ifade eden Çağlar, \"Ekonomik fiyatları şöyle; kuşuna göre değişiyor. Oyun kuşunun rengine önem verilmez. Sadece yaptığı işler, oyun tarzı, hele de bir kupalarda dereceye girmiş ise ona göre kuşun değeri artar... Oyun kuşunun makbul olanı şöyle söyleyeyim; iki çeşittir. Bir yarış kuşu vardır. Birde böyle insanların hobisini atlatacak, saat, vakit geçirecek ’oyun kuşu’ vardır. Farklı insanlara farklı bir şekilde kuş yönlendirmesi yapıyoruz. Bu zamana kadar bizim kahve kültürümüz yoktur. Dışarı hayatımız yoktur. Bizim tamamıyla hayatımızı adadığımız kuş, ev ve iş başka bir şey yok\" ifadelerini kullandı. Kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını güvercinlere adadı Babasından öğrendi hayatını adadı: Kötü alışkanlıklardan korunmak için hobi amaçlı yapıyor Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki Soner Çağlar, kendisi gibi güvercin tutkunu babasından öğrendiği bilgilerle kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını 11 yaşından beri tutkuyla bağlandığı güvercinlere adadı.

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FOTOĞRAF 11 Artvin’in Şavşat ilçesinde Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi (Huzurevi) kalan emekli öğretmen Osman Altun, 91 yaşında hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğretmenlik yaptığı köy okullarında yaşadığı anıları ve hatıraları uzun yıllardır kitaba dökmek isteyen Altun, bu hayalini huzurevinde gerçekleştirdi. Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat’ın Yavuzköy köyünde bulunan huzurevinde ilk kitabı için yaptığı çalışmalar neticesinde kitabını bastı. Öğretmenlik yaptığı köy okullarının birinde bulunan dağın adı olan ‘Satavala’ ismini kitabına koyan Altun, ikinci kitabının hazırlıklarını yaptığını ifade etti. Kitabını ilk önce huzurevindeki arkadaşları alırken, eski öğrencileri ve tanıyanlar yoğun ilgi gösterdiği söyledi. \"Vefa borcumu kitap yazarak ödemek istedim\"<br><br>Altun “ ’Öğretmenlik yaptığı köylere duyduğum vefa borcumu nasıl öderim?’ diye düşündüm ve bir kitap yazmaya karar verdim. Satavala öğretmenlik yaptığı bir köyün doğusunda bir dağın adıdır. Köye güzel bir görünüm sağlayan bir dağdır. Ben de o dağın tutkunu olmuştum kitabıma da o dağın ismini verdim... Kitabımda yöresel güldürü ustalarından fıkralar düşündürücü öyküler, derleyip toplayım bunları kitap haline getirdim. İlk etapta 500 kitap bastırdık, beni tanıyan tanımayan telefonla arayarak kitabımı istedi. Nerdeyse 500 kitabım da alınmış durumda. İkinci kitabım da baskıya hazır... 91 yaşında kitap yazmak için geç kaldığını düşünsem de bu hayalimi gerçekleştirdiğim için oldukça mutluyum. Kitaplarıma baktıkça bana heyecan geliyor cesaret geliyor ve daha çok kitap yazmak istiyorum” diye konuştu. 91 yaşında huzurevi sakini emekli öğretmen hayalini kurduğu kitap yazmanın mutlunu yaşıyor 91 yaşında hayalini gerçekleştirdi: 'Vefa borcumu ödemek istedim' Artvin'de huzurevinde kalan 91 yaşındaki emekli öğretmen Osman Altun, öğretmenlik yaptığı köy okullarında hatırası ve anılarını yer aldığı bir kitap yazdı. Tek hayali kitap yazmak olan Altun, bu hayalini 91 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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