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DİYARBAKIR

TSK: 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'dan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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