TSK: 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Diyarbakır/Lice ve Irak kuzeyi Kani-Rash bölgelerinde 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 24 Temmuz 2018