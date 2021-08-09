TSK Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ge701LNa5h
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor.