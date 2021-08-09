Gündem TSK Irakın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
ANKARA

TSK Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
TSK Irakın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
13 PKK'lı terörist Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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