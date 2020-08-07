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POLİTİKA

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
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MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.
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