TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: Beş terörist etkisiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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