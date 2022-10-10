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ANKARA

TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: Beş terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK ve MİTten Suriyenin kuzeyinde ortak operasyon: Beş terörist etkisiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu."

TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:24
TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
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