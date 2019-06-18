FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ’ye yönelik operasyon başlatıldı. 30 ilde başlatılan operasyon kapsamında aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

48'İ MUVAZZAF ASKER

FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf, emekli olan ve ihraç edilen 91 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve yarbay binbaşı rütbesinde halen aktif görev yapan TSK mensubu şahıslar ile hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görevli şüphelilerin de olması dikkat çekti. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı esnasında mahrem hizmetleri yürüten şüpheliler de gözaltına alındı.

GÜNDEM 30 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem imam yapılanmasına operasyon