Gündem TSKnın pilot paylaşımı sosyal medyayı salladı
ANKARA

TSK'nın paylaştığı pilot fotoğrafı

TSK'nın 'pilot' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türk Silah Kuvvetleri sadece yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. TSK'nın resmi sosyal medya hesabından bugün "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'nın paylaşımındaki pilotun üzerindeki teçhizatlarla da dikkati çekti.
TSK'nın paylaşımındaki pilotun üzerindeki teçhizatlarla da dikkati çekti.

Son dönemlerde yürüttüğü başarılı operasyonların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni toplayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün attığı bir tweet ile de beğeni topladı.

  • TSK'nın yaptığı paylaşımda "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda tam teşekküllü pilotun uçuş öncesi fotoğrafı yer alıyor.

TSK paylaştı:Göreve hazır!

TSK paylaştı:Göreve hazır!

​Jet pilotunun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
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