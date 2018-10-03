TSK'nın paylaştığı pilot fotoğrafı TSK'nın 'pilot' paylaşımı sosyal medyayı salladı Türk Silah Kuvvetleri sadece yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. TSK'nın resmi sosyal medya hesabından bugün "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Haber Merkezi 03 Ekim 2018, 16:57 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 17:05 Yeni Şafak