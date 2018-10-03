TSK'nın 'pilot' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde yürüttüğü başarılı operasyonların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni toplayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün attığı bir tweet ile de beğeni topladı.
- TSK'nın yaptığı paylaşımda "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda tam teşekküllü pilotun uçuş öncesi fotoğrafı yer alıyor.
Jet Pilotumuzun görev öncesi kontrolleri pic.twitter.com/iZTNitYlyy
Jet Pilotumuzun görev öncesi kontrolleri pic.twitter.com/iZTNitYlyy— TSK (@TSKGnkur) 3 Ekim 2018