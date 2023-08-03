TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu: Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan YAŞ toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantıda TSK'nın yeni komuta kademesi de belli oldu.
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Türk Silahlı Kuvvvetleri’ndeki terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.
Toplantı sona erdi
Kritik toplantı saat 15.00'da sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
TSK'nın komuta kademesi belli oldu.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Genelkurmay başkanlığına getirilecek isim belli olacak
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.
Şuranın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim de belli olacak.
Anıtkabir ziyaret edildi
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.